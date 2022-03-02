بوادر حرب مدمرة.. السويد تعلن خرق 4 طائرات روسية مجالها الجوي

2022/03/02 | 23:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز قالت القوات المسلحة السويدية في بيان إن أربع طائرات مقاتلة روسية انتهكت لفترة وجيزة المجال الجوي السويدي فوق بحر البلطيق، اليوم الأربعاء.وأضافت على موقعها على الإنترنت “في ضوء الوضع الحالي ننظر إلىهذا الحدث بجدية شديدة”، مضيفة أن الانتهاك كان وجيزا ووقع شرقي جزيرة غوتلاند السويدية.

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السويد تعلن خرق 4 طائرات روسية مجالها الجوي أولاً على النور نيوز.

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