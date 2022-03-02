2022/03/02 | 23:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، جدول أعمال جلسة السبت المقبل.وبحسب وثيقة صادرة عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقى “النور نيوز” نسخة منها، فإن جدول أعمال الجلسة رقم (3) يوم السبت 5 آذار 2022، تتضمن التصويت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب.

ظهرت المقالة السبت..



البرلمان يصوت على فتح باب الترشيح لمنصب الرئاسة أولاً على النور نيوز.

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