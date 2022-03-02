2022/03/02 | 23:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4ut0AGA8xCA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بوتين يدخل أوكرانيا صباحا ويشعل الحرب ليلا.. كيف فعلها؟ | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بوتين يدخل أوكرانيا صباحا ويشعل الحرب ليلا.. كيف فعلها؟ | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).