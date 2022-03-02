“فضيحة أريكسون”.. شركة سويدية دفعت رشاوى لداعش خلال عملها في العراق

2022/03/02 | 23:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز اعتبر القضاء الأميركي المعلومات التي سلمتها له مجموعة إريكسون في ملف فساد محتمل في العراق بما في ذلك شبهات بدفع رشاوى لتنظيم (داعش)، “غير كافية”، حسبما أعلن العملاق السويدي الأربعاء.وأعلنت الشركة السويدية العملاقة للاتصالات الأربعاء أنها مستهدفة من جديد من القضاء الأميركي، بعدما أُرغمت سابقا على الإقرار علنا بأفعال فساد محتملة …

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شركة سويدية دفعت رشاوى لداعش خلال عملها في العراق أولاً على النور نيوز.

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