هل ستفرض أمريكا عقوبات على قطاع النفط الروسي؟ .. البيت الأبيض يوضح

2022/03/03 | 00:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سيدريك ريتشموند كبير مستشاري البيت الأبيض، الأربعاء، أن "كل شيء مطروح على الطاولة" أمام الإدارة الأمريكية للرد على الهجوم الروسي على أوكرانيا بما في ذلك فرض عقوبات تستهدف قطاع النفط الروسي

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