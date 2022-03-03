صورة الرئيس الروسي بوتين تحتل مكان قرداحي وسط العاصمة بغداد

2022/03/03 | 00:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

رفع جهات مجهولة يوم الأربعاء 2 آذار/مارس 2022 صورًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط العاصمة بغداد.

رفعت الصورة بالقرب من بناية البنك المركزي العراقي الجديدة في منطقة الجادرية وهي بالقرب من منظمة بدر

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لبوتين مع عبارة بالإنجليزية (We duppotr russia) "نحن ندعم روسيا".

وكتب في أسفل الصورة الرئيس الروسي وسمًا بعنوان #أصدقاء_الرئيس.

ولم تتبنَ أية جهة رفع صورة بوتين في العاصمة بغداد حتى اللحظة.

وأفاد مراسل "ألترا عراق" بأن الصورة رُفعت بالقرب من بناية البنك المركزي العراقي الجديدة في منطقة الجادرية، وهي بالقرب من مقر تابع لمنظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، رئيس تحالف الفتح، الجناح السياسي للعديد من الفصائل المسلحة المقربة من إيران.

ولم تصدر حكومة العراق مواقف رسمية حاسمة بشأن الأزمة الأوكرانية.

وفي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب روسيا بوقف استخدام القوة في أوكرانيا، وسحب قواتها، امتنع العراق عن التصويت رفقة 35 دولة بينها إيران والصين والهند وكوبا وباكستان.

ومن خلال التدقيق، رصد "ألترا عراق" المكان الذي وضعت فيه صور بوتين بالتحديد، وهو ذات المكان الذي رفعت فيه صورة وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي أثناء الأزمة اللبنانية مع الخليج على خلفية تصريحات قرداحي ضد الحرب على اليمن.

صورة سابقة لجورج قرداحي رفعت في ذات المكان

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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