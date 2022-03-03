2022/03/03 | 00:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أنهى خام برنت تعاملات الأربعاء متجاوزاً عتبة الـ114 دولارات للبرميل، في أعلى مستوى منذ 2011، بينما قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 8%، وهو ارتفاع سبّبته المخاوف المتعاظمة على إمدادات النفط بسبب استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وتأتي هذه المكاسب بعد أن إعلان تحالف أوبك + الالتزام بالخطة الحالية لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل في اليوم أبريل المقبل.

وكانت التوقعات بأن تبقي المجموعة، على سياستها الراهنة بزيادة الإنتاج تدريجيا.

وارتفع سعر العقود الآجلة بخام برنت بنسبة 8.45% ليصل إلى 114.69 دولارا، بينما ارتفع الخام الأميركي 7.19 دولار أو 6.95%، عند التسوية إلى 110.60 دولار للبرميل.

وتثير العقوبات المتزايدة التي تفرضها الدول الغربية على روسيا مخاوف من توقف الصادرات الروسية من النفط والغاز، الأمر الذي ينعكس ارتفاعاً في الأسعار.

وتشكّل الإمدادات الروسية حوالي 40% من حاجة الغاز الأوروبية، فيما يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غرباً كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.

والثلاثاء أعلنت وكالة الطاقة الدولية أنّ الدول الأعضاء فيها ستسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية 60 مليون برميل لتهدئة مخاوف الأسواق.

وستعقد منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" اجتماعاً الأربعاء تشارك فيه روسيا للبحث في إمكان زيادة الإنتاج للحدّ من ارتفاع الأسعار.

"العربية"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غير مسبوقة منذ 2011.. أسعار النفط إلى نحو 115 دولاراً للبرميل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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