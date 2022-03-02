تعليق رسمي.. مصر توضح لماذا صوتت ضد الغزو الروسي

2022/03/03 | 00:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصر تصويتها، لصالح قرار اعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة الاربعاء "يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا".

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