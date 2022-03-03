2022/03/03 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بالقاء القوات الامنية القبض على ما يسمون "لصوص الفجر" في بغداد.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "القوات الامنية في شرطة الاعظمية لاحقت شخصين من صباح اليوم".شخص يدفع دراجه ضمن الخط السريع قرب مدخل منطقة (الكم)واضاف، ان "القوات الامنية القت القبض على احد الاسخاص في منطقة راغبة خاتون ((الكم)) حيث كان يحمل مسدس وقام بأطلاق النار بأتجاه طاقم دورية النجدة".

واوضح، ان "المتعم يدعى (م ع ر) تولد ١٩٩٦ كاسب ويسكن في شارع ٢٠ قرب متنزه الرحبي ".وتابع، انه "تم تسليمه الى مكتب مكافحة اجرام الاعظمية لينال جزاه العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تعتقل "لصوص الفجر" في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تعتقل "لصوص الفجر" في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).