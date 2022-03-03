2022/03/03 | 00:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YtEYzQGwY5M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: قرارات سياسية متخبطة، عفو وإفراج في أسبوع، والدولار ينهش بالفقير ولا حلول تذكر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: قرارات سياسية متخبطة، عفو وإفراج في أسبوع، والدولار ينهش بالفقير ولا حلول تذكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).