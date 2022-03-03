غلاء الأسعار: البرجوازيون ينهبون الشعب - المناضل-ة

2022/03/03 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة (كراس تثقيفي)المحتويات:1.



غلاء الأسعار: البرجوازيون ينهبون الشعب2.



مقلاةُ غلاء أسعار تكوي كادحي المغرب3.



حصيلة الهجوم على صندوق الموازنة4.



المقاطعة: دروس ومنظورات للنضال5.



صندوق دعم مواد الاستهلاك الأساسية: مكسب شعبي في مهب العاصفة الليبراليةغلاء الأسعار: البرجوازيون ينهبون الشعبسياسة10 مايو، 2018 غلاء المحروقات أصل الحكاية

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