انفجار قوي قرب مبنى وزارة الدفاع الأوكرانية في كييف

2022/03/03 | 00:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد مسؤولون أوكرانيون، وقوع انفجار قوي وسط العاصمة كييف، بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الأوكرانية.من جهته، أفاد مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن "الانفجار كان نتيجة هجوم صاروخي".وقال المسؤولون، إنه "لم يتضح بعد مدى الضرر الذي تسبب به الانفجار، وما إذا كان قد خلّف إصابات أو ضحايا، أو موقع سقوط الصاروخ بدقة".

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