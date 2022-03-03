الذين استجابوا لنداء زيلينسكي

2022/03/03 | 00:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأوكراني دعا مواطنيه في الداخل والخارج وحتى الأجانب لحمل السلاح، فمن لبى ندائه؟

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