مهدي كاظم رفع الحظر عن الكرة العراقية انجاز و حقنا ان نفتخر به

2022/03/03 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد اللاعب الدولي السابق مساعد مدرب نادي الطلبة الكابتن مهدي كاظم، اليوم الاربعاء، ان رفع الحظر عن الكرة العراقية انجاز و علينا ان نفتخر به .

وقال كاظم لوكال (بغداد اليوم)، انه "كان من المفترض ان يتم رفع الحظر عن الملاعب العراقية منذ وقت طويل لامتلاكنا ملاعب وبنى تحتية افضل بكثير من بلدان اسيوية و افريقية".

ودعا الى "عدم تفويت هذه فرصة الكبيرة التي اتت الينا وان نستثمرها ونظهر للعالم باننا قادرين على احتضان المباريات الدولية".

واشار الى ان "المبارتين الاخيرة للمنتخب الوطني في تصفيات كاس العالم هي لرد الاعتبار لتعكس الصورة التي ظهرنا بها في الفترات السابقة في التصفيات سيما واننا اصبحنا صيدا سهلا لمنتخبات المجموعة".

و اوضح كاظم "سابقا كانت الفرق تنزعج عندما يقع العراق في مجموعتها لاننا اسم قوي في عالم كرة القدم الخليجية والاسيوية ونتمنى من القائمين على الشان الرياضي و الكادر التدريبي بقيادة عبد الغني شهد اعادت المنتخب الى وضعه الطبيعي التي كان يتمتع بها".

و ختم كاظم حديثه قائلا ، ان "تواجد رئيس الاتحاد الدولي جاني انفنتينو لحضور مباراة العراق والمنتخب الاماراتي سيكون انجاز يحسب الى العراق والمسولين على الرياضة".

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