ضغوط على فنانين روس في الغرب للنأي بأنفسهم عن بوتين

2022/03/03 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬تتزايد‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الفنانين‭ ‬الروس‭ ‬للنأي‭ ‬بأنفسهم‭ ‬عن‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬نبذهم‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬واستبعادهم‭ ‬من‭ ‬مسارحه‭ ‬وأنشطته‭ ‬الثقافية‭ ‬والفنية‭.‬ فأوساط‭ ‬الموسيقى‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬شهدت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬هزة‭ ‬تمثلت‭ ‬بإقالة‭ ‬قائد‭ ‬أوركسترا‭ ‬ميونيخ‭ ‬الفيلهارمونية‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬فاليري‭ ‬غيرغييف‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬الكرملين،‭ […]

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