أسبوع الملابس الجاهزة في باريس..أزياء للحماية في زمن الحرب

2022/03/03 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بدت‭ ‬تشكيلة‭ “‬ديور‭” ‬النسائية‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬عُرضت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬أشبه‭ ‬بنوع‭ ‬من‭ “‬حماية‭” ‬يتطلبها‭ ‬زمن‭ ‬الحرب،‭ ‬ومنها‭ ‬مشدات‭ ‬كورسيه‭ ‬بوسائد‭ ‬هوائية‭ ‬فوق‭ ‬السترات،‭ ‬وقفازات‭ ‬طويلة‭ ‬كتلك‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬سائقو‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬ترافق‭ ‬فساتين‭ ‬السهرة،‭ ‬وسترات‭ ‬مبطنة‭ ‬تقي‭ ‬من‭ ‬البرد‭. ‬ وأوحت‭ ‬القذائف‭ ‬الروسية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬المدن‭ ‬الأوكرانية‭ ‬قراءة‭ ‬من‭ […]

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