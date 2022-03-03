شركات السيارات تتسابق على عرض طرازاتها في ألعاب الفيديو

2022/03/03 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امستردام‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تستثمر‭ ‬شركات‭ ‬تصنيع‭ ‬السيارات‭ ‬كبورشه‭ ‬وفورد‭ ‬ومازدا‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬سباقات‭ ‬السيارات،‭ ‬سعياً‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬سائقي‭ ‬المستقبل‭ ‬لاعبي‭ ‬اليوم‭ ‬يتأثرون‭ ‬في‭ ‬أصغر‭ ‬سن‭ ‬ممكنة‭ ‬بمركبات‭ ‬قد‭ ‬يقودونها‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الافتراضية‭.‬ وتشمل‭ ‬السيارات‭ ‬الـ400‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ “‬غران‭ ‬توريسمو‭” ‬المرجعية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬والتي‭ ‬تُطرح‭ ‬نسختها‭ ‬السابعة‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ […]

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