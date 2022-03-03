مستشار رئيس الوزراء: الورقة البيضاء تستهدف خلق فرص عمل وتوفير دخل إضافي

2022/03/03 | 00:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء علاء عبد الحسين، الأربعاء، أن الهدف الأساسي للورقة البيضاء هو خلق المزيد من الوظائف وتوفير دخل إضافي.

وقال عبد الحسين في حديث للقناة الرسمية، إن "الورقة البيضاء التي نفذتها الحكومة للإصلاح الاقتصادي تكونت من جزأين رئيسين، الأول تضمن رؤية شاملة للواقع الاقتصادي الذي يمر به البلد والأهداف المرجو تحقيقها فيما تضمن الجزء الثاني قسمين الأول تناول آليات وحوكمة تنفيذ مشاريع الورقة فيما كان الثاني يخص المشاريع الخاصة بالتنفيذ".

وأضاف أن "المشاريع الخاصة تضمنت 64 مشروعاً من مختلف الوزارات والقطاعات الاقتصادية ولكل قطاع مستهدفات وبلغ عدد المستهدفات الكلي 365 مستهدفا، وأيضاً كل واحد منها له نقطتا بداية ونهاية من أجل متابعته وفق آليات الحوكمة".

وأكد أن "هذه المشاريع توزعت على الوزارات ومن أمثلة ذلك، المالية 17 مشروعاً، النفط 7، الكهرباء 6، هيئة الاستثمار 4، ومشاريع أخرى لوزارات التجارة والإسكان وغيرها من الهيئات".

وتعليقاً منه على حديث وزير المالية علي علاوي عن حصول نسب متفاوتة في تطبيق الورقة البيضاء من قبل وزارات الدولة قال عبد الحسين، إن "التفاوت لا يعني تقاعس جهات إذ حدثت إشكالات في التنفيذ أدت إلى هبوط نسبته في بعض الوزارات، ووصلت النسبة الكلية لمشاريع الورقة البيضاء المطبقة لـ61 بالمائة من ناحية تقييم المستهدفات وليس نسبة الإنجاز بعد ستة أشهر من تطبيق الورقة التي أطلقت كتنفيذ فعلي في 1 آب 2021".

وتابع أن "السبب وراء عدم الوصول لنسبة 100% هو إشكالات رافقت التطبيق أحدها مثلاً أحد المستهدفات في هيئة الأوراق المالية – مشروع رقم 13 والمستهدف إكمال المشروع، الهيئة أنجزت ما عليها لكنه لم يكتمل لأنه يجب أن يرفع لمجلس الدولة ومن ثم يرفع للتشريع في مجلس النواب".

وبخصوص الأهداف المتحققة أوضح أن "صندوق الإسكان مثلاً كانت القروض الممنوحة فيه تبلغ 45 مليوناً وتم اتخاذ قرار بتنفيذ مبادرة البنك المركزي وبالتالي زادت القروض إلى 75 مليوناً والمبادرة تواصل منح القروض".

وأكد أن "الهدف الثاني هو السماح بدخول السيارات المتضررة لتصليحها في العراق بعد أن كان الأمر ممنوعاً الأمر الذي زاد نسبة الحرفيين ووفر فرص عمل وغيرها كثير من الأهداف المتحققة".

وأضاف: "نحن في خلية إدارة الإصلاح وضعنا توقيتات لكل مستهدف ونطلب من الجهة المنفذة للمشروع خطتها التفصيلية كل شهر بشهره إلى نهاية مراحل التنفيذ، ويتم إرسال تقرير بنهاية كل شهر عما تم تنفيذه ويرسل فريق من قبلنا لتحديد ما تم انجازه بالفعل".

وأشار إلى أن "الهدف الأساسي من الورقة البيضاء هو إصلاح مالية الدولة والإجراءات المالية والاقتصادية فيها عبر وزاراتها المختلفة ما يؤدي لتطوير الاقتصاد لجعله اقتصاداً خالقاً للوظائف بهدف المساهمة بحل أزمة البطالة وتوفير دخل إضافي".

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