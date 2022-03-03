سَاسُونْ ِحِسْقِيل صَفَحاتٍ مَطْويَّةٌ مِنْ تَارِيخِ العِراقِ الحَديثِ - الياس خليل نصرالله

2022/03/03 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الياس_خليل_نصرالله يَتَّفِقُ كَثِيرُون فِي تَثْمينِ شَخْصيَّتِهِ وَمُمَارَسَاتِهِ فِي إِدارَةِ وَصيانَةِ الْمَالِ العامِّ وَأَنَّهُ كَانَ أَشْهُر وَأَنْزَه وَزير ماليَّةٍ عِراقي فِي تَارِيخِ الحُكوماتِ العِراقيَّةِ المُتَعاقِبَةِ، فَهُوَ أَوَّلُ وَزيرِ أَسْهَمَ بِشَكْلٍ كَبيرٍ فِي وَضْعِ الأُسُسِ الصَّحيحَةِ وَاَلْسَليمَةِ لِقِيَامِ الْاقْتِصَادِ العِراقي.وُلِّدَ وعاش سَاسُونْ حِسْقِيلَ 1860 - 1932، لِأُسْرَةٍ ي ......





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