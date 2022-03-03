2022/03/03 | 01:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن بلاده "على أهبة الاستعداد" للتصدي لهجمات إلكترونية روسية محتملة.

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