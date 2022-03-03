البرلمان يحدد موعد جلسة التصويت على فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية

2022/03/03 | 01:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلن مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء 2 آذار/مارس جدول أعماله للجلسة الثالثة من دورته الخامسة.

تضمنت الجلسة فقرتين أولهما التصويت على فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب فقرات الجلسة التي حددتها رئاسة المجلس يوم السبت القادم 5 آذار/مارس 2022.

وتضمنت الجلسة فقرتين، أولهما التصويت على فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، والثانية تشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب.

وكانت المحكمة الاتحادية قضت في وقت سابق بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وأشارت المحكمة في الوقت ذاته إلى "إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجددًا لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.

ويعول الديمقراطي الكردستاني على امتلاك "التحالف الطولي ثلثي أعضاء البرلمان" لدخول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية "بكل أريحية" بحسب القيادي فيه مهدي عبد الكريم، الذي قال في حديث لـ"ألترا عراق" إنّ "الحديث عن إفشال أو فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أمر بعيد جدًا عن الجهات السياسية المنافسة للتحالف الثلاثي".

بالمقابل، قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي إن "التحالف الثلاثي لا يمكنه تكرار ما حصل في الجلسة الأولى ووجود نصاب كبير"، وذلك "لأن في حينها كان نواب كثر ضمن الحضور لغرض التعارف والتقاط الصور وهم ليسوا ضمن التحالف الثلاثي ما جعل الجلسة بحضور كبير يتخيل التحالف الثلاثي أنه سيتكرر".

وكان عضو مجلس النواب مشعان الجبوري قال إنّ "جلسة المجلس القادمة ستكون للتصويت على إعادة فتح باب الترشح مجددًا لمنصب رئيس الجمهورية وليس للتصويت على المنصب".

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المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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