القضاء الأمريكي يضغط لكشف تورط كبرى الشركات العالمية في فساد بالعراق 

2022/03/03 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستوكهولم‭ -‬أ‭.‬ف‭.‬ب‭. ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ عاد‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬واجهات‭ ‬التحقيقات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬فساد‭ ‬طبعت‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬السياسية‭ ‬الجديدة،‭ ‬اذ‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إريكسون‮»‬‭ ‬السويدية‭ ‬العملاقة‭ ‬للاتصالات‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنها‭ ‬مستهدفة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬الأميركي،‭ ‬بعدما‭ ‬أرغمت‭ ‬سابقاً‭ ‬على‭ ‬الإقرار‭ ‬علناً‭ ‬بأفعال‭ ‬فساد‭ ‬محتملة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬بينها‭ ‬رشاوى‭ ‬يشتبه‭ ‬بأنها‭ ‬انتهت‭ ‬بين‭ ‬أيدي‭ […]

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