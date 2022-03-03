متزوجون من أوكرانيات

2022/03/03 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام كشفت‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عن‭ ‬اعداد‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬الذين‭ ‬تزوجوا‭ ‬من‭ ‬أوكرانيات‭ ‬سرّاً،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬زلن‭ ‬يسكن‭ ‬بلادهن‭ ‬حتى‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب،‭ ‬فيما‭ ‬الأزواج‭ ‬العراقيون‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬لهم‭ ‬عوائل‭ ‬وزوجات‭ ‬اخريات‭. ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬احصائيات‭ ‬دقيقة‭ ‬عن‭ ‬الاعداد،‭ ‬لكن‭ ‬المعلومات‭ ‬المستمدة‭ ‬من‭ ‬الأوساط‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أوضحت‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬بضع‭ ‬مئات،‭ ‬ربّما‭ […]

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