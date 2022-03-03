تبادل رفات 81 جندياً قضوا في الحرب العراقية الايرانية

2022/03/03 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ تبادل‭ ‬العراق‭ ‬وإيران‭ ‬الأربعاء‭ ‬رفات‭ ‬81‭ ‬جندياً،‭ ‬72‭ ‬إيرانياً‭ ‬و9‭ ‬عراقيين،‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬العراقية‭ ‬الإيرانية‭ ‬،‭ ‬أطول‭ ‬حروب‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬عملية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭.‬ ‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬اسرى‭ ‬عراقيون‭ ‬بيد‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬تتوافر‭ […]

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