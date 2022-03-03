أول احتكاك لي باليسار الاوربي - عذري مازغ

2022/03/03 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ سأختصر مسافات أين ومتى لأنقل فقط بعض الحوارات التي تدور بينهم وبيني كمهاجر من المغرب وسأقتصر فقط على بعض الإشارات التي تعطي قليلا من المصداقية لهذه اللقاءات على الرغم من ان الكثير من الرفاق يعرف مدة انخراطي وتفاعلي مع اليسار في أوربا.بدئيا كنت متفرغ في العمل النقابي بمنطقة الميريا بالجنوب الإسباني بالأندلس تحديدا في نقابة يسارية ماركسية ــ فوضوية ــ قومية (القومية هنا بالمفهوم الأوربي الضيق ول ......





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