2022/03/03 | 01:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bj2gw5LNNRM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "اصدقاء" بوتين يرفعون صوره في بغداد !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "اصدقاء" بوتين يرفعون صوره في بغداد !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).