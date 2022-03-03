هدف عكسي قاتل يُقرب يوفنتوس من نهائي كأس إيطاليا

2022/03/03 | 01:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعخطف يوفنتوس فوزا قاتلا من مضيفه فيورنتينا، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بملعب أرتيميو فرانكي، مساء الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.أحرز لورينزو فينوتي هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس، عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 90+2.ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في شهر أبريل/نيسان المقبل، لحسم المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة المنتصر من ميلان وإنتر.

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