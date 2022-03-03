2022/03/03 | 01:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف الكرملين، الأربعاء، أن الاقتصاد الروسي يتلقى ضربات "خطيرة" بسبب العقوبات التي دفعت بالمزيد من العزلة على النظام المالي الروسي، وفق تقرير نشرته شبكة "سي أن أن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين يعترف بتلقي ضربات اقتصادية "خطيرة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرملين يعترف بتلقي ضربات اقتصادية "خطيرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).