شاهد بالفيديو.. شاهد كيف مزقت العناصر الأمنية صور بوتين في بغداد

2022/03/03 | 01:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I4wmik-VqwY

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