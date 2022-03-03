مصادر لـCNN: واشنطن سلمت لأوكرانيا مئات الصواريخ المضادة للطائرات

2022/03/03 | 02:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول أمريكي ومصدر بالكونغرس لشبكة CNN أن الولايات المتحدة سلمت إلى أوكرانيا، لأول مرة، المئات من صواريخ ستينغر المضادة للطائرات خلال الأيام الماضية، بما في ذلك أكثر من 200 صواريخ، يوم الاثنين.

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