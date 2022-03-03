الجيش الأمريكي يعلن سبب إلغاء تجربة صاروخ عابر للقارات

2022/03/03 | 02:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، إلغاء تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات لتجنب "أي أعمال يمكن أن يساء تفسيرها".

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