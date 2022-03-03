محكمة دنماركية تقضي بسجن 3 أشخاص بتهمة التجسّس لحساب السعودية

2022/03/03 | 03:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيتم طرد اثنين من الأعضاء الثلاثة في "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" عند انتهاء فترة عقوبتهم، وفق الحكم الذي أعلنته محكمة روسكيلد غربي كوبنهاغن في بيان.

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