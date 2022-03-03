المحكمة الجنائية الدولية تعلن فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب بأوكرانيا

2022/03/03 | 03:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، أنها ستشرع على الفور في التحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.

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