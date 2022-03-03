بغداد تطالب السعودية بالإفراج عن معتمرين عراقيين

2022/03/03 | 05:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، إرسال برقية إلى السلطات السعودية للإفراج عن المحتجزين العراقيين لديها.

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب، أنّ البرقية "أرسلت إلى وزارة الحج السعودية للإفراج السريع عن المحتجزين لديها أثناء أداء مناسك العمرة".

ولم يكشف البيان عن أسباب اعتقال المعتمرين أو مدة احتجازهم في السعودية فضلاً عن عددهم.

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