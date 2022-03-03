كيف جاء تصويت الدول العربية على إدانة الأمم المتحدة لهجوم روسيا على أوكرانيا؟

2022/03/03 | 05:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ختام جلستها الطارئة، الأربعاء، قرارا "يدين بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا"، ويطالب روسيا بـ"الكف فورا عن استخدامها للقوة ضد أوكرانيا

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