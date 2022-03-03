سجن مع وقف التنفيذ لـ

2022/03/03 | 05:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة في طوكيو حكما بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ على غريغ كيلي، وهو مسؤول تنفيذي أمريكي سابق في شركة نيسان موتورز لصناعة السيارات، بتهمة عدم الإبلاغ عن "مدفوعات" رئيسه كارلوس غصن.

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