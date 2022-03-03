بعد اجتزاء التلفزيون الروسي لمقاطع منه.. إليكم النص الكامل لخطاب بايدن

2022/03/03 | 05:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاهل التلفزيون الروسي الحكومي، خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن "حالة الاتحاد" إلى حد ما، حيث اكتفى ببث خبر واحد بعد وقت قصير من اختتام بايدن وتجاهلوا الهجمات تجاه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أو استخدام كلمات قالها بايدن عن بوتين

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