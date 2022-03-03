2022/03/03 | 06:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا يرفض الشاعر الأفريقي الأميركي جريج كوربن أن يكون غاضباً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإضاءة السادسة| إضاءة الغضب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإضاءة السادسة| إضاءة الغضب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).