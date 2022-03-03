تقرير استخباراتي يكشف ما طلبته الصين من روسيا قبل غزو أوكرانيا

2022/03/03 | 06:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، لشبكة CNN، إن مسؤولين صينيين طلبوا من كبار المسؤولين الروس، في أوائل فبراير/ شباط، الانتظار حتى انتهاء أولمبياد بكين قبل شن الهجوم على أوكرانيا، بحسب تقرير استخباراتي غربي.

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