2022/03/03 | 06:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، وقد ظهرت على جبهته (مقدمة رأسه) علامة سوداء داكنة، الأمر الذي أثار تفاعلا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. علامة سوداء على جبهة بادين تثير تساؤلات.. ما سببها؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. علامة سوداء على جبهة بادين تثير تساؤلات.. ما سببها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).