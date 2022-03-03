مرسيدس-بنز توقف صادراتها إلى روسيا

2022/03/03 | 07:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة "مرسيدس-بنز" الألمانية العملاقة في مجال صناعة السيارات، الأربعاء، أنها أوقفت صادراتها من السيارات إلى روسيا وعلقت تصنيعها في هذا البلد.

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