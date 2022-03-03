لأول مرة منذ 9 سنوات.. خام “برنت” يتجاوز الـ116 دولارا للبرميل

2022/03/03 | 07:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تجاوز سعر خام “برنت”، صباح اليوم الخميس، 116 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 9 أيلول/سبتمبر 2013.وجاء في بيانات التداول: “بواقع الساعة 05.48 بتوقيت موسكو، قفز سعر العقود الآجلة لخام “برنت” لشهر أيار/مايو بنسبة 1.81 في المئة إلى 116.63 دولارًا للبرميل.”.كما “ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل بنسبة 2.80 […]

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خام “برنت” يتجاوز الـ116 دولارا للبرميل أولاً على ايرث نيوز.

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