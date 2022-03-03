ماذا حصل داخل كييف ومحيطها؟.. 5 صور أقمار صناعية تكشف خفايا الهجوم الروسي

2022/03/03 | 07:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صور الأقمار الصناعية الجديدة لمناطق في أوكرانيا تعرضت لضربات عسكرية روسية مدى الضرر في الأيام الخمسة الأولى من الغزو.

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