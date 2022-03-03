وزير الخارجية الأميركي: حصيلة الضحايا المدنيين لغزو أوكرانيا كبيرة وستواصل الارتفاع

2022/03/03 | 07:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعحذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أنّ الحصيلة "المروّعة" للضحايا المدنيين الذين سقطوا في أوكرانيا منذ بدأت القوات الروسية غزو هذا البلد قبل أسبوع ستواصل الارتفاع.وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي إنّ "التكلفة البشرية للحرب غير المبرّرة والمجّانية التي يشنّها الكرملين مروّعة.هناك مئات إن لم يكن آلاف المدنيين قتلوا وجرحوا".وأضاف أنّ "عدد القتلى والجرحى المدنيين والعواقب الإنسانية لن تنفكّ تزداد سوءاً في الأيام المقبلة".وشدّد بلينكن على أنّ البنى التحتية التي دمّرتها الضربات الروسية "ليست أهدافاً عسكرية.إنّها أماكن يعمل فيها مدنيون وتعيش فيها أسر".لكنّ الوزير الأميركي امتنع عن اتّهام موسكو باستهداف المدنيين عمداً، مكتفياً بالقول إنّ واشنطن تدرس الوضع من كثب.من جهته قال مسؤول كبير في البنتاغون إنّه يخشى ارتفاعاً كبيراً في حصيلة الضحايا المدنيين في أوكرانيا في الأيام المقبلة لأنّ الجيش الروسي عازم على ما يبدو على قصف المدن الكبرى لإجبار الأوكرانيين على الاستسلام.وقال المسؤول للصحافيين طالباً عدم نشر اسمه "نتوقّع استخداماً مضطرداً للمدفعية عندما سيقتربون من المراكز الحضرية وعندما سيحاولون تطويقها".وأضاف "هذا نموذجي لتنفيذ حصار: عندما تريد تطويق مركز حضري وإخضاعه، وإجباره على الاستسلام، تصبح المدفعية سلاحاً مفيداً للغاية".

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