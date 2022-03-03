محطات مترو كييف تتحول لملاجئ تأوي 15 ألف شخص

2022/03/03 | 07:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال خدمة القطارات الخفيفة تعمل بشكل متقطع العاصمة كييف، على الرغم من استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا ودخوله اليوم الثامن.

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