إسبانيا تزود أوكرانيا بدفعة جديدة من الأسلحة

2022/03/03 | 07:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، إن السلطات الإسبانية ستزود أوكرانيا بمجموعة من الأسلحة الهجومية، بما في ذلك أكثر من ألف قاذفة قنابل يدوية ومدافع رشاشة.وقالت الوزيرة في في مقابلة تلفزيونية، إنه “في 4 مارس، ستقلع طائرتان بأسلحة هجومية في اتجاه أوكرانيا..1370 قاذفة قنابل يدوية، 700000 (خرطوشة )للأسلحة والمدافع الرشاشة، وكذلك […]

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