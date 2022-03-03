سبب عدم فرص تركيا عقوبات على روسيا حاليا.. مسؤول تركي يرد لـCNN

2022/03/03 | 07:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركي، سبب عدم فرض بلاده لعقوبات على روسيا بأعقاب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شن عمليات عسكرية بأوكرانيا، الخميس الماضي.

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