من سوق العقارات لاشتراك نتفليكس.. العقوبات تشل الحياة في روسيا

2022/03/03 | 08:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات المواطنين الروس يتلمسون أثر عقوبات الدول الغربية ضد موسكو ردا على غزو الرئيس فلادمير بوتين لأوكرانيا، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

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