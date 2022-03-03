البنتاغون: فرض حظر طيران فوق أوكرانيا يضع الولايات المتحدة في حرب مع روسيا

2022/03/03 | 08:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، أن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيضع الولايات المتحدة في حالة حرب مع روسيا.وقال أوستين خلال لقاء تلفزيوني، إن “الرئيس الأمريكي جو بايدن، أوضح أن الجيش الأمريكي لن يقاتل روسيا في أوكرانيا، وإن إقرار منطقة حظر طيران سوف يستلزم بالتأكيد الحاجة إلى الانخراط […]

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