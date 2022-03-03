"لا تحمي منه الجدران".. هل بدأت روسيا تستخدم سلاحها الفتاك في أوكرانيا؟

2022/03/03 | 08:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرصد فيديو مخيف لحظة وقوع انفجار هائل أضاء السماء وأحرق الأرض في أوكرانيا، ولا يستطيع المحللون العسكريون تحديد الأسلحة التي تستخدمها روسيا، لكن هذا المشهد جعل البعض مقتنعًا بأن موسكو تصعد الصراع بطريقة مروعة..

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